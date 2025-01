Firenze, 13 gen. (LaPresse) – A bordo dello scuolabus che questa mattina a Rignano sull’Arno (Firenze) è stato colpito da un albero mentre transitava lungo la strada comunale di Salceto c’erano otto bambini oltre all’autista e all’accompagnatrice. All’arrivo dei vigili del fuoco tutti erano stati già soccorsi dal personale del 118 e solo alcuni avrebbero riportato traumi leggeri sono stati portati in ospedale per controlli o cure. E’ quanto si apprende da fonti sanitarie che parlano di traumi leggeri. Tutti comunque sono stati portati in ospedale per controlli: i due adulti e sei dei bambini all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli (Firenze), mentre altri due bambini all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

