Milano, 13 gen. (LaPresse) – Nawaf Salam, attualmente presidente della Corte internazionale di giustizia, è stato nominato nuovo primo ministro del Libano. Starà dunque a lui provare a formare un nuovo governo. Per lui hanno votato a favore 84 parlamentari su 128, mentre 9 hanno votato per Nagib Mikati e sono risultate 35 schede bianche. Lo riporta il giornale libanese L’Orient Le Jour, spiegando che il nuovo presidente, Joseph Aoun, a seguito delle consultazioni parlamentari ha invitato Salam a recarsi al palazzo presidenziale di Baabda per ricevere l’incarico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata