Milano, 19 dic. (LaPresse) – Le espressioni dure e poco diplomatiche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei confronti dei leader mondiali sono legate a un “sovraccarico emotivo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando con il giornalista di VGTRK Pavel Zarubin. “Purtroppo, ultimamente Zelensky non è riuscito a trattenersi”, ha commentato Peskov, “con ogni probabilità, il sovraccarico emotivo, l’incapacità di ricomporsi, stanno avendo un effetto. Da qui tanta maleducazione, anche nei confronti del Paese che, tra l’altro, detiene la presidenza dell’Ue ancora per una settimana. È cafone con Orban”. “I suoi nervi non reggono”, ha concluso il portavoce del Cremlino.

