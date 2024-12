Milano, 17 dic. (LaPresse) – Dopo mesi di stallo, ci sono nuovi segnali che Israele e Hamas potrebbero avvicinarsi a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Un alto funzionario palestinese coinvolto nei negoziati indirettamente ha detto alla Bbc che i colloqui si trovano in una “fase decisiva e finale”. Il funzionario ha delineato un piano in tre fasi che prevede il rilascio, entro i primi 45 giorni, dei civili e delle soldatesse tenuti in ostaggio a Gaza, e il ritiro delle forze israeliane dai centri urbani, dalla strada costiera e dalla striscia di terra strategica lungo il confine con l’Egitto. Gli sfollati potrebbero poi fare ritorno nel nord della Striscia di Gaza. Una seconda fase comporta la liberazione degli ostaggi rimasti e il ritiro delle truppe, prima che la terza fase ponga fine alla guerra.

