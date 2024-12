Milano, 7 dic. (LaPresse) – “Fare ‘buu’ ad Anna Netrebko perché russa è ridicolo”. Così il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, al termine della Prima nel backstage. “Non apprezzo che lo spettacolo sia preso in ostaggio così, non c’è una Netrebko in ogni generazione. Se abbiamo fortuna di averla qua in teatro, bisogna essere calorosi e applaudirla”, ha aggiunto. “Ho incontrato Netrebko poco fa. Lei è molto forte e non si lascia toccare da questo”, ha sottolineato Meyer.

