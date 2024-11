Milano, 27 nov. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver ordinato all’esercito di adottare misure “forti” per impedire a quelli che lui definisce come membri di Hezbollah di entrare nei villaggi nel sud del Libano vicini al confine, dove potrebbero ancora operare truppe israeliane. “A causa dell’ingresso dei membri di Hezbollah a Kfar Kila”, Katz ha ordinato ai militari “di agire con forza e senza compromessi contro sviluppi di questo tipo”. Lo rende noto il suo ufficio, come riporta il Times of Israel. Katz ha aggiunto che ai membri di Hezbollah deve essere impedito di raggiungere le aree nel Libano meridionale dove l’Idf continua a proibire gli spostamenti, “e se mettono in pericolo le truppe, devono essere colpiti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata