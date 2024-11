Milano, 25 nov. (LaPresse/AP) – L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Mike Herzog ha affermato che un accordo di cessate il fuoco per porre fine ai combattimenti tra Israele e Hezbollah in Libano potrebbe essere raggiunto “entro pochi giorni”. Herzog, parlando alla radio dell’esercito israeliano, ha spiegato che rimangono “punti da finalizzare” e che qualsiasi accordo richiede l’approvazione del governo. Ma ha detto che “siamo vicini a un accordo” e che “può avvenire entro pochi giorni”. Tra le questioni rimaste in sospeso c’è la richiesta israeliana di riservarsi il diritto di agire nel caso in cui Hezbollah violasse i suoi obblighi nell’ambito dell’accordo emergente. L’accordo mira a spingere Hezbollah e le truppe israeliane fuori dal Libano meridionale.

