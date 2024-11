Francoforte (Germania), 21 nov. (LaPresse) – Il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, non si candiderà come cancelliere per l’Spd. Lo ha spiegato ai membri del partito in un videomessaggio, come riporta Bild. “Ho appena informato la leadership del nostro partito che non sono disponibile a candidarmi alla carica di Cancelliere”, ha detto Pistorius, sottolineando che si tratta di una decisione personale. Pistorius ha poi sottolineato che “in Olaf Scholz abbiamo un eccellente Cancelliere”.

