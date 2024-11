Francoforte (Germania), 20 nov. (LaPresse) – La casa automobilistica statunitense Ford intende tagliare 2900 posti di lavoro in Germania entro la fine del 2027 per ridurre i costi. La maggior parte dei posti di lavoro sarà tagliata nello stabilimento di Colonia, ha annunciato l’azienda, come riporta Der Spiegel. In totale, Ford intende tagliare 4.000 posti di lavoro in Europa, di cui 800 nel Regno Unito e 300 in altri Paesi dell’Ue. A Colonia si trovano la sede centrale europea e la produzione di due modelli di auto elettriche. Secondo il consiglio di fabbrica, Ford ha attualmente circa 11.500 posti di lavoro nella città tedesca, il che significa che circa un posto di lavoro Ford su quattro potrebbe essere tagliato nella sede di Colonia. Secondo l’azienda, negli ultimi anni Ford ha registrato forti perdite nel segmento delle autovetture. In questo settore, i costi del passaggio alle auto elettriche sono elevati. L’azienda ha anche fatto riferimento ai concorrenti delle auto elettriche e ai severi obiettivi di emissione di Co2. Secondo Ford, questi requisiti rappresentano un ostacolo al business separato dei motori a combustione.

