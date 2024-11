Milano, 8 nov. (LaPresse) – “Gli attacchi antisemiti contro i tifosi israeliani ad Amsterdam sono spregevoli e riecheggiano momenti bui della storia in cui gli ebrei sono stati perseguitati”. È quanto ha scritto in un post sui social il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Siamo stati in contatto con funzionari israeliani e olandesi e apprezziamo l’impegno delle autorità olandesi a far sì che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni”, ha aggiunto, “dobbiamo combattere senza sosta l’antisemitismo, ovunque esso emerga”.

