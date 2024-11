Washington (Usa), 5 nov. (LaPresse) – “Ho sentito che stiamo andando molto bene”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti, dopo avere votato di persona in un seggio di Palm Beach, in Florida, non lontano dalla sua residenza di Mar-a-Lago. “Mi sento molto fiducioso. Sembra che i repubblicani si siano presentati in forze. Vedremo come andrà a finire”, ha detto l’ex presidente che aveva al suo fianco la moglie Melania. Alla domanda su eventuali rimpianti, Trump ha replicato: “Non me ne viene in mente nessuno”.

