Milano, 2 nov. (LaPresse) – “Siamo a conoscenza di una denuncia sui danni subiti dai civili palestinesi presso il centro vaccinale Sheikh Radwan nella Striscia di Gaza settentrionale. Contrariamente a quanto affermato, un’indagine preliminare rivela che non vi è stato alcun attacco da parte delle forze dell’Idf nell’area al momento in questione”. É quanto afferma l’esercito israeliano (Idf) in una nota, come riporta il Times of Israel. L’Idf aggiunge che “l’organizzazione terroristica Hamas spara deliberatamente da aree civili, viola sistematicamente il diritto internazionale e sfrutta cinicamente la popolazione civile come scudo per atti terroristici contro lo Stato di Israele”. In precedenza l’Oms aveva denunciato che il centro utilizzato per la somministrazione dei vaccini antipolio era stato colpito e che 6 persone erano rimaste ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata