Milano, 25 ott. (LaPresse) – Il Washington Post (WP) annuncia che non appoggerà né Kamala Harris né Donald Trump nelle elezioni presidenziali Usa di novembre. “Il Washington Post non appoggerà alcun candidato alla presidenza in queste elezioni. Né in nessuna elezione presidenziale futura. Stiamo tornando alle nostre origini di non appoggiare i candidati presidenziali”, si legge in una nota dell’editore pubblicata sul sito, con il titolo ‘Opinione – sull’endorsement politico’.

