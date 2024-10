Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Quanto deciso oggi dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma circa il Cpr in Albania è fuori da ogni logica democratica. Si tratta di una sentenza di giudici politicizzati e militanti. È uno dei poteri dello Stato che usurpa quello del governo, impedendo a quest’ultimo di contrastare l’immigrazione illegale di massa. Se ciò non bastasse, è ancora peggiore il fatto che il Pd ieri anticipasse, o meglio, suggerisse la decisione del giudice. Ecco come la magistratura rossa e pro immigrazione di massa paralizzano il sistema dei rimpatri, al di là di dove siano collocati i migranti irregolari. Tutto ciò è inaccettabile”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

