Beirut (Libano), 9 ott. (LaPresse/AP) – Almeno quattro persone sono rimaste uccise e 10 ferite in un attacco israeliano contro un hotel trasformato in rifugio per sfollati a Wardaniyeh, nella regione di Chouf, nel sud del Libano. Lo ha riferito il ministero libanese della Sanità. Un reporter dell’Associated Press in una città vicina ha udito due boom sonici e un’esplosione provenienti da aerei israeliani prima dell’attacco, seguiti da colonne di fumo bianco e nero che si levavano dall’edificio.

