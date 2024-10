Reggio Calabria, 7 ott. (LaPresse) – Prima l’inseguimento, poi l’aggressione e alla fine gli spari. Sarebbe iniziato tutto a Isola Capo Rizzuto. I motivi che hanno dato il via all’inseguimento sono ancora in corso di accertamento. Quello che è stato ricostruito è che la vittima, a poca distanza del centro di Crotone, si trovava in auto con il padre quando il poliziotto li avrebbe accostati. Da lì in poi l’aggressione avrebbe portato alla sparatoria finita con la morte del pizzaiolo, Francesco Chimirri.

