Milano, 28 set. (LaPresse) – “Hassan Nasrallah e il gruppo terroristico da lui guidato, Hezbollah, sono stati responsabili dell’uccisione di centinaia di americani nel corso di quattro decenni di terrore. La sua morte a causa di un attacco aereo israeliano è una misura di giustizia per le sue numerose vittime, tra cui migliaia di americani, israeliani e civili libanesi”. È quanto afferma in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Gli Stati Uniti sostengono pienamente il diritto di Israele di difendersi da Hezbollah, Hamas, gli Houthi e qualsiasi altro gruppo terroristico sostenuto dall’Iran”, ha aggiunto, “proprio ieri ho incaricato il mio Segretario alla Difesa di migliorare ulteriormente la posizione di difesa delle forze militari statunitensi nella regione mediorientale per scoraggiare le aggressioni e ridurre il rischio di una guerra regionale più ampia”. Biden conclude: “A Gaza, abbiamo perseguito un accordo sostenuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. In Libano, abbiamo negoziato un accordo per riportare le persone in sicurezza nelle loro case in Israele e nel Libano meridionale. È tempo che questi accordi si concludano, che le minacce per Israele vengano eliminate e che la regione mediorientale nel suo complesso acquisti maggiore stabilità”.

