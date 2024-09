Milano, 24 set. (LaPresse) – “Liberatevi dalla morsa di Hezbollah. Liberatevi dalla morsa di Nasrallah, per il vostro bene”. È quanto afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in visita a una base di intelligence delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo riporta il Times of Israel. Rivolgendosi al popolo libanese, Netanyahu ha sottolineato che “la nostra guerra non è contro di voi, la nostra guerra è contro Hezbollah”. “Nasrallah vi sta portando sull’orlo dell’abisso”, ha aggiunto, “ieri vi ho detto di evacuare le case dove ha messo un missile nel soggiorno e un razzo nel garage. Chi ha un missile nel soggiorno e un razzo nel garage non avrà una casa”. Netanyahu ha poi ribadito che Israele “continuerà a colpire Hezbollah”.

