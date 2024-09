Milano, 24 set. (LaPresse) – “L’Iran non resterà indifferente. Stiamo a fianco del popolo del Libano e della Palestina”. Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, in una dichiarazione riportata sul sito web del ministero. “I crimini di Israele, favoriti dagli Stati Uniti, sono chiari al mondo intero. Non distogliete lo sguardo. Non si può permettere che questo brutale e criminale disprezzo per la vita umana continui”, ha aggiunto.

