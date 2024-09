Roma, 22 set. (LaPresse) – Gli Stati Uniti non credono che un’escalation della guerra in Medioriente con l’apertura del fronte libanese sia nell’interesse di Israele. Lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, durante un’intervista ad Abcnews. “Non crediamo che intensificare questo conflitto militare sia nel loro interesse”, ha affermato Kirby, “di certo non sarà nel migliore interesse di tutte quelle persone che il primo ministro Netanyahu dice di voler poter rimandare a casa”, ovvero i residenti del nord di Israele.

