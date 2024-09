Roma, 17 set. (LaPresse) – Durante una conversazione telefonica con il suo omologo libanese, Abdallah Bou Habib, il ministro iraniano degli Esteri, Seyyed Abbas Araghchi, ha condannato “fermamente l’atto terroristico del regime sionista contro i cittadini libanesi”, riferendosi alle esplosioni dei cercapersone che hanno provocato almeno nove morti e oltre 2800 feriti in Libano. Araghchi e ha “anche espresso le sue condoglianze e solidarietà al governo” libanese “alla nazione e alle famiglie dei morti e dei feriti in questo incidente, e ha espresso la sua disponibilità a fornire ogni aiuto e assistenza per il trattamento dei feriti o il loro trasferimento a Teheran”. Araghchi ha inoltre sottolineato che l’ambasciatore iraniano in Libano è rimasto ferito in questo “incidente terroristico”, ha “ringraziato il governo libanese per le cure immediate e ha chiesto informazioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata