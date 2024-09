Milano, 17 set. (LaPresse) – “I nostri martiri e i nostri feriti rappresentano il simbolo della nostra lotta e dei nostri sacrifici per Gerusalemme. Questo nemico perfido e criminale riceverà sicuramente la giusta punizione per questa aggressione criminale”. È quanto afferma Hezbollah in un secondo comunicato rilasciato dopo le esplosioni dei cercapersone in dotazione ai suoi membri che hanno causato almeno 8 morti e 2.800 feriti in varie parti del Libano. Lo riporta la testata L’Orient-Le Jour. “Dopo aver esaminato tutti i fatti, i dati e le informazioni disponibili sull’attacco criminale avvenuto questo pomeriggio, riteniamo il nemico israeliano pienamente responsabile di questa aggressione, che ha colpito anche civili e ha causato la morte di numerosi martiri e numerosi feriti”, aggiunge Hezbollah.

