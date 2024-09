Roma, 12 set. (LaPresse) – “Questa mattina un quotidiano pubblicava una sintesi di alcune domande che ho inviato a Giuseppe Conte e al Comitato di Garanzia sul processo di voto della Costituente. Per onor di cronaca ci tengo a renderle pubbliche”. Così Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog e intitolato ‘La politica non è l’arte di imporre soluzioni migliori ma impedire le peggiori’. Nel messaggio, il garante e fondatore del M5s si rivolge all’ex premier: “Caro Giuseppe, ti scrivo perché, a prescindere dalle nostre divergenze di opinioni, confido che entrambi riteniamo che il processo che condurrà al voto della prossima assemblea degli iscritti debba essere improntato a criteri che assicurino parità di accesso e partecipazione”. Il post prosegue quindi con una richiesta di “alcuni chiarimenti” che vengono elencati in sei punti. “Tenuto conto che queste mie richieste di chiarimento si riferiscono a un processo che è già in corso – conclude Grillo -, ti sarei grato se volessi rispondermi con cortese sollecitudine. Metto anche in copia il Comitato di Garanzia, con cui condivido la responsabilità di verificare la correttezza di quanto sopra. Molti cordiali saluti, Beppe”.

