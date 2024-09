Roma, 12 set. (LaPresse) – La commissione bicamerale d’inchiesta sul Covid è stata convocata, di concerto tra Camera e Senato, per mercoledì 18 settembre alle 8.30 a palazzo San Macuto per la sua costituzione. Lo ha annunciato nell’aula di Montecitorio il presidente di turno Giorgio Mulè. Sono stati i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa ad indicare i componenti dell’organo in quota opposizioni, dal momento che i partiti di minoranza non avevano indicato i loro nomi.

