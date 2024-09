Milano, 11 set. (LaPresse) – L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito di un attacco aereo israeliano contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Almeno 9 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise. La scuola colpita è quella di al-Jaouni che è gestita dall’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, ed era stata trasformata in un rifugio per gli sfollati. La protezione civile ha affermato che le sue squadre stanno ancora recuperando i corpi e cercando sopravvissuti.

