Roma, 11 sett. (LaPresse) – “Non ho avuto il piacere di approfondire alcuna conoscenza con la signora Boccia, abbiamo partecipato ad un incontro alla Camera”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo a chi gli chiede di Maria Rosaria Boccia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del G7 a Ortigia. “Sono portato a non commentare i pettegolezzi, anzi li guardo sempre con un certo disappunto”, ha poi aggiunto Lollobrigida, dichiarando che ci sarà modo eventualmente più avanti di tornare sulla questione ma non oggi. “Oggi – ha detto infatti – presentiamo un evento importante per il sistema Italia e far decadere l’attenzione su questo argomento credo non giovi alla credibilità dell’evento stesso”.

