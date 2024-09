Bruxelles, 10 set. (LaPresse) – “Dobbiamo concentrare i nostri sforzi collettivi per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi a Gaza, mentre facciamo tutto il possibile per migliorare la catastrofica situazione umanitaria delle persone lì. Abbiamo dato pieno sostegno a lei, ministro, all’Egitto, al Qatar e agli Stati Uniti nel tentativo di cercare un accordo di cessate il fuoco. Un cessate il fuoco che è stato annunciato così tante volte; ci siamo quasi, ma non ci siamo. Perché? Molto semplice: perché coloro che stanno scatenando la guerra non hanno alcun interesse a porvi fine. Quindi, stanno fingendo. Sempre meno fingono, perché la loro intransigenza è accompagnata da totale impunità e i loro atti non hanno conseguenze”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, dopo l’incontro con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty al Cairo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata