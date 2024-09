Milano, 6 set. (LaPresse) – Durante il primo mese di operazione delle forze armate ucraine nel territorio della regione russa di Kursk, Mosca ha perso circa 6.000 soldati tra uccisi e feriti. Lo riferisce RBC-Ucraina, riportando le parole del presidente Volodymyr Zelensky durante una riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina nella base militare di Ramstein. “Abbiamo ribaltato la situazione e con la nostra controffensiva stiamo forzando la guerra nel territorio della Federazione Russa”, ha detto, “oggi controlliamo un’area di oltre 1.300 chilometri quadrati nella regione di Kursk. Ciò comprende più di un centinaio di insediamenti”. “A oggi le truppe russe hanno perso circa 6.000 soldati uccisi e feriti nella sola regione di Kursk”, ha aggiunto, “così come decine di migliaia di soldati russi in altre zone di combattimento”.

