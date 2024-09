Milano, 2 set. (LaPresse) – “La sicurezza è la mia priorità per questa stagione, dei prossimi mesi. È una materia sulla quale bisogna fare molto di più. Abbiamo fatto già molte cose. C’è un disegno di legge sulla sicurezza che, secondo me, può molto aiutare le forze dell’ordine che dovrebbe essere finalmente approvato in Parlamento nelle prossime settimane e offre molti strumenti in più alle forze dell’ordine”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a ‘4 di sera’ in onda su Retequattro, rispondendo a una domanda sull’omicidio di Sharon Verzeni. “Chiaramente il tema dell’immigrazione anche è un tema sul quale bisogna continuare a lavorare con efficacia e la diminuzione degli sbarchi aiuta”, ha aggiunto.

