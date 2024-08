Torino, 29 ago. (LaPresse) – Tanta sofferenza, ma la Fiorentina supera il playoff di Conference League. Nel match di ritorno, la formazione viola batte ai calci di rigore in trasferta il Puskas e passa al turno successivo. L’andata al ‘Franchi’ si era chiusa sul 3-3. Alla Pancho Arena i regolamentari si chiudono sull’1-1. Vantaggio dei viola siglato da Kean al 59′, nel recupero replica dei padroni di casa con il rigore di Nagy (97′). Fiorentina in dieci per l’espulsione di Ranieri al 94′. La gara si trascina ai supplementari e la formazione toscana resta in nove per il secondo giallo rimediato da Comuzzo. Il risultato non cambia e ai rigori è decisivo De Gea che para il tiro di Szolnoki. Impeccabili i viola, con Biraghi che realizza il centro decisivo.

