Milano, 28 ago. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro alcuni coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania. “Nell’ambito degli sforzi degli Stati Uniti per affrontare i livelli estremi di instabilità e violenza contro i civili in Cisgiordania, oggi stiamo adottando ulteriori misure contro coloro che sono coinvolti in attività violente in quel Paese o forniscono loro sostegno materiale”, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller. I sanzionati sono l’organizzazione non governativa israeliana Hashomer Yosh che fornisce supporto materiale all’avamposto Meitarim Farm, da dove sono stati allontanati i palestinesi a fine gennaio. “I volontari di Hashomer Yosh hanno recintato il villaggio per impedire ai residenti di tornare”, ha spiegato Miller. L’altro sanzionato è Yitzhak Levi Filant, coordinatore della sicurezza civile dell’insediamento di Yitzhar in Cisgiordania e “impegnato in attività maligne al di fuori dell’ambito della sua autorità”. Nel febbraio 2024, ad esempio, ha guidato un gruppo di coloni armati per istituire posti di blocco e condurre pattuglie per inseguire e attaccare i palestinesi nelle loro terre ed espellerli con la forza.

