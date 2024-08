Roma, 23 ago. (LaPresse) – “Favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari. Garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale. Entrambi sono punti presenti nel programma del Centrodestra di governo. Lo Ius Scholae rappresenta lo strumento per manterenere queste promesse nei confronti degli elettori”. Lo scrive Forza Italia su Facebook pubblicando una card in cui si legge ‘Manteniamo le promesse presenti nel programma del centrodestra’ presentato alle elezioni del 2022. Nell’immagine vengono richiamati nello specifico il punto 6 e 9 del programma. Nel primo ‘Sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale’ è specificato che bisogna puntare a “favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari”; nel secondo ‘Stato sociale e sostegno ai bisognosi’ è invece sottolineata la necessità di “flessibilità in uscita del mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale”. La card si chiude con un esplicito ‘Forza Italia c’è!’.

