Milano, 20 ago. (LaPresse) – “La legge adottata dalla Rada viola le norme riconosciute a livello internazionale in materia di tutela della libertà religiosa e offre l’opportunità di un ulteriore e più ampio dispiegamento della persecuzione anti-Chiesa da parte del regime di Kiev”. È quanto ha affermato Nikolai Balashov, consigliere del Patriarca Kirill di Mosca, commentando la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa russa e delle sue organizzazioni affiliate. Lo riporta l’agenzia Tass. “Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa valuterà questo atto di persecuzione dell’ortodossia canonica in Ucraina”, ha aggiunto Balashov.

