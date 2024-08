Milano, 19 ago. (LaPresse) – “I soldati ucraini continuano le operazioni difensive in alcune aree della regione di Kursk. Oggi le nostre forze controllano più di 1.250 chilometri quadrati di territorio nemico e 92 insediamenti”. È quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla riunione dei capi delle istituzioni diplomatiche straniere dell’Ucraina, come riporta Rbc-Ukraine. “Abbiamo già catturato il maggior numero di prigionieri russi in un’unica operazione, e questo è un risultato significativo”, ha aggiunto, “questo è uno dei nostri obiettivi e le nostre azioni continuano”.

