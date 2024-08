Bolzano, 18 ago. (LaPresse) – Si chiama Waltraud Jud la donna di circa 50 anni uccisa nella notte a San Candido in un appartamento di via San Corbiniano. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe della vicina di casa che avrebbe dato l’allarme ieri sera, dopo aver sentito un forte odore di gas. Jud era molto nota in paese, in quanto moglie di un dirigente della banda musicale locale. La donna avrebbe provato a disarmare l’uomo, rimanendo però uccisa. L’uomo, anche lui sulla cinquantina, si è poi barricato in casa dove ha ucciso il padre, un 90enne non autosufficiente. L’allarme a San Candido è terminato pochi minuti fa con l’irruzione dei carabinieri del Gis all’interno dell’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere dell’anziano. Nell’occasione, l’omicida è rimasto gravemente ferito ed è in fin di vita.

