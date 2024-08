Milano, 17 ago. (LaPresse) – Almeno 11 civili palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira all’alba di oggi varie aree della Striscia di Gaza. Nella città di Al-Zawaida, situata nel centro di Gaza, dieci persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite quando i caccia israeliani hanno bombardato, secondo quanto riferisce l’agenzia palestinese Wafa, le tende che ospitavano gli sfollati. Fonti locali hanno riferito che ci sono stati tre attacchi separati vicino all’ingresso meridionale della città. Nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano che ha colpito un edificio residenziale. Inoltre, stando a quanto riporta ancora Wafa, un bambino è stato ferito da colpi di arma da fuoco contro le tende per gli sfollati vicino a Hamad City, a nord-ovest di Khan Younis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata