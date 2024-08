Kiev (Ucraina), 16 ago. (LaPresse/AP) – Le autorità militari di Pokrovsk, città dell’Ucraina orientale, hanno esortato i civili a velocizzare le operazioni di evacuazione perché le truppe russe si stanno avvicinando rapidamente al centro abitato, che per mesi è stato uno degli obiettivi chiave di Mosca. In un messaggio postato su Telegram le autorità avvertono che le truppe russe stanno “avanzando ad un ritmo veloce. Ogni giorno che passa c’è sempre meno tempo per raccogliere gli effetti personali e partire per regioni più sicure”.

