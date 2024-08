Doha (Qatar), 14 ago. (LaPresse/AP) – Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha affermato ad Associated Press che il gruppo palestinese sta perdendo fiducia nella capacità degli Stati Uniti di mediare un cessate il fuoco a Gaza. “Gli americani non sono stati in grado di convincere gli israeliani. Penso che non abbiano fatto pressione sugli israeliani”, ha detto Hamdan, accusando Israele di non impegnarsi in buona fede. Il funzionario di Hamas ha aggiunto che Israele ha “o inviato una delegazione senza diritto di voto ai negoziati o cambiato delegazioni da un round all’altro, così da ricominciare ogni volta, o ha imposto nuove condizioni”.

