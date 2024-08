Washington (Usa), 13 ago. (LaPresse) – “Sono una persona di buone maniere, non come lui”. Così il presidente Joe Biden, in partenza per New Orleans, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se presenzierebbe a un’eventuale inaugurazione di Donald Trump a gennaio. A chi gli ha fatto notare di avere recentemente definito Trump un pericolo per l’America e se questo contribuisca ad abbassare i toni dello scontro politico, Biden ha risposto: “E’ un dato di fatto”.

