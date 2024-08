Mosca (Russia), 12 ago. (LaPresse/AP) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che l’incursione delle forze ucraine nella regione di Kursk rappresenta un tentativo di Kiev di fermare l’avanzata russa nel Donbass e di ottenere vantaggi in eventuali, futuri, colloqui di pace. Secondo Putin gli ucraini speravano di provocare disordini pubblici in Russia con questo attacco ma – ha aggiunto – non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. Putin ha, infatti, sottolineato che dall’inizio dell’incursione nel Kursk è cresciuto il numero di volontari pronti a unirsi alle forze armate russe. E ha assicurato che l’operazione nelle regioni orientali dell’Ucraina andrà avanti a prescindere. “È ovvio che il nemico continuerà a cercare di destabilizzare la situazione nella zona di confine per cercare di destabilizzare la situazione politica interna del nostro Paese”, ha osservato Putin.

