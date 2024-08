San Paolo (Brasile), 9 ago. (LaPresse/AP) – Un aereo passeggeri in grado di trasportare decine di passeggeri si è schiantato oggi nello stato brasiliano di San Paolo. Lo riportano i media locali, senza specificare quante persone ci fossero a bordo. Secondo i vigili del fuoco l’incidente è avvenuto nella città di Vinhedo. La tv brasiliana Globonews ha diffuso un filmato di una vasta area in fiamme mentre del fumo nero usciva da quella che sembra essere la fusoliera di un aereo. In altri video si vede un velivolo mentre precipita.

