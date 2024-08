Milano, 7 ago. (LaPresse) – Sono stati estratti dalle macerie 4 degli 8 feriti che erano rimasti intrappolati dopo il crollo dell’hotel ‘Zur Reichsschenke’ nella cittadina di Kröv, sul fiume Mosella, nella Germania occidentale. I media tedeschi riportano che è stato messo in salvo il bambino di 2 anni, avvolto in una coperta. Secondo le prime informazioni, era sveglio e in buone condizioni di salute. Salvati anche un uomo, una giovane donna e un anziano. Le operazioni di soccorso continuano, per estrarre i 4 ancora bloccati. Anche il corpo della persona dichiarata morta non è stato ancora recuperato.

