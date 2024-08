Washington (Usa), 6 ago. (LaPresse) – “La prima decisione importante che un candidato di partito prende è la scelta del vice presidente. E Kamala Harris ha preso una grande decisione scegliendo il governatore Tim Walz come suo compagno di corsa”. Lo afferma il presidente Joe Biden in un post su X nel quale, tra l’altro, afferma che “la coppia Harris-Walz sarà una voce potente per i lavoratori e la grande classe media americana. Saranno i più forti difensori delle nostre libertà personali e della nostra democrazia. E garantiranno che l’America continui a guidare il mondo e a svolgere il suo ruolo di nazione indispensabile”.

