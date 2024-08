Milano, 1 ago. (LaPresse) – Il caso dell’incontro di pugilato alle Olimpiadi di Parigi tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif ha ormai raggiunto un rilievo planetario, tanto che anche il magnate americano Elon Musk prende posizione con una serie di commenti sul suo profilo X. In particolare Musk commenta con “assolutamente” il post dell’ex nuotatrice e oggi attivista politica Riley Gaines in cui si afferma: “Gli uomini non appartengono agli sport per le donne #StandWithAngelaCarini”. Gaines è nota negli Stati Uniti per essere contraria all’inclusione delle donne transgender nella divisione femminile degli sport americani, anche facendo pressioni sui suoi rappresentanti statali nell’aprile 2022 affinché approvassero una legge che proibisse alle donne transgender di praticare sport femminili. In un altro tweet, Musk commenta con “Vero o lasciala che neghi” un post di un ex banchiere americano che pubblicando un video del match di boxe prova a entrare a gamba tesa nella campagna per le prossime elezione americane. “Kamala Harris sostiene questo… Vota di conseguenza”, è il post di John LeFevre, ex banchiere di investimento di Salomon Brothers e Citigroup e dirigente di un sindacato obbligazionario. LeFevre è noto per aver creato l’anonimo handle Twitter di Goldman Sachs Elevator.

