Roma, 30 lug. (LaPresse) – Sharon Verzeni, la trentenne uccisa questa notte a Terno d’Isola, nel Bergamasco, ha sì chiamato il 112 dicendo di essere stata colpita da alcuni fendenti – ‘Aiuto! Sono stata accoltellata’, avrebbe detto agli operatori – ma, secondo quanto apprende LaPresse, non sarebbe stata in grado di fornire indicazioni utili per essere localizzata. E’ stato grazie ad un’ulteriore telefonata fatta da un passante che i carabinieri hanno individuato il luogo esatto in cui si trovava la donna, poi è morta in ospedale.

