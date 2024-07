Milano, 30 lug. (LaPresse/AP) – “Sono completamente sotto shock” dopo “l’orrore dell’attacco di ieri a Sotuhport”, vicino a Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra. È quanto ha scritto su Instagram Taylor Swift commentando l’aggressione in un centro estivo per bambini durante una lezione di danza sulle sue canzoni. “Erano solo bambini a una lezione di danza”, ha aggiunto, esprimendo la vicinanza dopo “l’orrendo trauma inflitto su tutti coloro che erano presenti, le famiglie e i soccorritori”. Nell’attacco, per cui è stato arrestato un 17enne, sono morte 2 bimbe e 11 persone sono rimaste ferite, tra cui 9 bambini e 2 adulti.

