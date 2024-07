Milano, 27 lug. (LaPresse) – “Viviamo questa vigilia con grande impegno, consapevoli che stiamo progettando il più grande esperimento di democrazia ‘partecipativa’ mai realizzato, in Europa, da una forza politica, in linea con i criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 dicembre 2023, sul ‘coinvolgimento e la partecipazione effettiva’ dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle politiche pubbliche. È un progetto pienamente in linea con i principi e i valori del Movimento e, in particolare, con il principio della ‘democrazia partecipativa’, che va anche oltre il principio originario della ‘democrazia diretta’”. Lo scrive il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nella lettera in risposta al Garante Beppe Grillo pubblicata sul sito del Movimento. “I partecipanti, infatti, non si limiteranno soltanto a esprimere il loro voto su quesiti decisi e posti dall’alto, ma saranno essi stessi a indicare temi e progetti da discutere, originando un moto ‘dal basso’ che poi condurrà, attraverso approfondite istruttorie, alle deliberazioni finali rimesse agli iscritti, in modo da definire i nuovi obiettivi strategici del Movimento. Assicureremo ampia partecipazione ai giovani, anche minorenni, perché sarebbe un controsenso progettare il loro futuro senza coinvolgerli direttamente”, ha aggiunto.

