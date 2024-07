Roma, 25 lug. (LaPresse) – Alla luce dell’andamento dei lavori delle Camere, che “vede fino alla pausa estiva un calendario particolarmente compresso”, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha annunciato la convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale a settembre con cadenza settimanale, “riservandosi in ogni caso di procedere, ove necessario, a votazioni continuative”. È quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Votazioni continuative, viene spiegato, non significa prevedere una votazione dietro l’altra, ma una votazione al giorno. Proprio ieri era arrivato il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Parlamento perché ponesse fine a questo vulnus eleggendo quanto prima il nuovo giudice della Consulta.

