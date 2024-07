Milano, 23 lug. (LaPresse) – “È molto importante che Kiev e Pechino si impegnino in un dialogo diretto e in uno scambio di posizioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arrivando in Cina, dove avrà colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi. “Avremo colloqui ampi, dettagliati e sostanziali con il nostro omologo cinese Wang Yi sulle vie per una pace giusta”, ha aggiunto Kuleba, “dobbiamo evitare la competizione tra i piani di pace”. Lo riporta Rbc-Ukraine.

