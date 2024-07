Roma, 22 lug. (LaPresse) – Non ci sarà il Ddl concorrenza all’esame del Consiglio dei ministri convocato oggi pomeriggio. E’ quanto apprende LaPresse da fonti di maggioranza. Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, proposto dal ministero Imprese e made in Italy, era atteso oggi sul tavolo dei ministri e inserito al primo punto dei provvedimenti all’ordine del giorno della riunione di preconsiglio che si è tenuta stamattina. Ma nella convocazione del Cdm delle 17.30 non ve ne è traccia: a quanto si apprende, restando da sciogliere alcuni nodi, il testo è stato rinviato alla riunione del Consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocata venerdì alle 10. Una successiva riunione del governo è per ora fissata in agenda mercoledì 7 agosto alle 11.

